مفيدة شيحة في ندوة صدى البلد: الستات ميعرفوش يكدبوا أصبح مدرسة إعلامية.. ومعروفة بعدائي للرجال.. وهذا رأيي في رضوى الشربيني.. وفخورة إن بنتي عندها 21 سنة ومش باين عليّ

هذه أسباب نجاح الستات ميعرفوش يكدبوا

البرنامج أصبح مدرسة إعلامية يتبعها الآخرون

منى عبد الغنى شخصية مسالمة ولم نختلف معًا على الإطلاق

أنا معروفة بعدائي للرجال

وهذا رأيي في رضوى الشربيني

فخورة إن بنتي عندها21 سنة ومش باين عليّ

لهذا السبب أفضل الشعر القصير منذ بداياتي

لهذا السبب انتقدت وليد فواز بعد طلاقه مي سليم





حلّت الإعلامية مفيدة شيحة، ضيفةً على موقع "صدى البلد"، فى ندوة لتكريمها عن برنامجها الشهير "الستات ميعرفوش يكدبوا" الذى يذاع على قناة "cbc".





وكشفت "شيحة"، خلال الندوة، عن العديد من أسرار نجاح البرنامج على مدار 7 سنوات ماضية، إضافةً إلى تجربتها فى مجال الإذاعة من خلال برنامجها الناجح "شكل للبيع".





كما تحدثت عن رأيها في اعتقاد البعض أنها تهاجم الرجال، وكشفت عن رأيها فى هذا الأمر.





كشفت "شيحة" في البداية عن رأيها فى سر نجاح البرنامج طيلة هذه المدة، مؤكدة أن التناغم الذي يجمعها بالفنانة منى عبد الغنى التى تشاركها فى تقديم البرنامج، والإعلامية سهير جودة ومن قبلها المحامية أميرة بهى الدين، واحد من أهم عوامل نجاح البرنامج.





وأضافت أن السبب الثانى فى استمرار نجاح البرنامج يعود إلى أن آراء مقدمات البرنامج صادقة ولا تصطنع أي منهن رأيا، كما أن الموضوعات التى يقوم بمناقشتها البرنامج تعبر عن كل امرأة مصرية، ودائمًا ما تتعرض لها بشكل شخصى أو من خلال دائرة معارفها.





وأكدت الإعلامية مفيدة شيحة أنها لم تشعر بالضيق بعد أن قامت مجموعة من البرامج بالسير على نفس نهج برنامجها الستات ميعرفوش يكدبوا، مؤكدة أنها شعرت بالسعادة، لأن البرنامج أصبح مدرسة تليفزيونية جديدة يتبعها زملاؤها، خاصة وأن فريق العمل هو ما اختار توقيت عرض البرنامج خلال فترة زمنية كان يتم فيها على عرض أعمال سينمائية قديمة أو أحاديث دينية على الشاشات.





وتابعت "مفيدة " أنها لا ترى أن الأمر بمثابة تقليد، لأن كل شخص من حقه أن يجتهد، ومسألة نجاح تلك النوعية من البرامج تعود إلى المشاهد.





ووصفت مفيدة شيحة زميلتها الفنانة منى عبد الغنى، والتى تشاركها فى تقديم البرنامج بالشخصية المسالمة المهذبة لأبعد الحدود، مؤكدة أنها طيبة للغاية وتتمتع بنفس الصفات الحميدة التى تظهر للمشاهد على الشاشة.





وأضافت: أنهما تقبلا شخصيات بعضهم البعض منذ اللحظة الأولى، لذا فهى لم تختلف معها على الإطلاق على مدار السبع سنوات الماضية.





واعترفت مفيدة بالانطباع المعروف عنها بعدائها للرجال، حيث لم تنفِ ذلك، مؤكدة على رفض فكرة المجتمع الذي يسيطر عليه الرجال، تقول مفيدة " لست ضد الرجل دائما وإنما ضد حب التملك ولا أعترف بسيطرة الرجل على المرأة وكبت حريتها والوقوف أمام طموحها الشخصي، ثم لا يمكن أن تعود بعد ذلك لتقول له المرأة "أنت سيدي وتاج راسي" .. فهذه أمور لا يمكن تقبلها.





بسؤالها عن رضوى الشربيني وموقفها من الرجال، دافعت الإعلامية عنها قائلة إنها حققت نجاحا لا يمكن إنكاره، وحديثها عن الرجال لا يحمل حدة أو هجوما وإنما هي تعرض وجهة نظر من خلال تجارب حياتية عاشتها، ومواجهة ذلك بالسباب والشتائم أمر غير مقبول، هي في النهاية تطرح فكرة للنقاش إما أن تقبلها أو ترفضها مع الاحتفاظ بحقك في إبداء رأيك.









وكشفت الإعلامية مفيدة شيحة خلال الندوة عن سر انتقادها للفنان وليد فواز بعد طلاقه للفنانة مى سليم، وإعلانه ذلك عبر

حسابه في موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، حيث أكدت أنها لم تتساءل عن أسباب طلاقهما لأن هذا الأمر لا يخصها.





وأضافت أن سر انتقادها يعود إلى أن الفنان - والرجل بشكل خاص - لا يجب أن يقوم بفضح زوجته على مواقع التواصل الاجتماعى لأنها فى النهاية كانت عرضه وشرفه حسب وصفها.





وأكدت الإعلامية مفيدة شيحة خلال الندوه انها لا تخشى الإعلان عن عمر ابنتها "منة" ، قائلة " فخورة ان بنتى عندها21 سنة ومش باين عليا "





وتابعت " شيحة " أن سبب فخرها يعود إلى إنها أستطاعت ان تكون ناجحة فى وظيفتها كأم، بجانب تحقيقها نجاحات فى حياتها المهنية ، مؤكدة انها تريد ان تبعث برسالة الى الفتيات انهن يستطعن ان يحققن نجاحات فى حياتهن المهنية والشخصية دون الاستعجال على إيجاد شريك للحياة غير مناسب، بسبب أعراف مجتمعية .





وكشفت عن سر احتفاظها بقصة شعرها منذ بدايتها حتى الآن، حيث أكدت أنها حاولت أن تقوم بتطويل شعرها إلا أنها لم تفضل سوى تلك القصة بعد أن وجدتها مناسبة لها.



