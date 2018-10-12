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رياضة

الأهلي يخلد ذكرى السادس من أكتوبر بحفل كبير اليوم

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 11:56 ص
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
يقيم النادي الأهلى احتفالية كبرى في السادسة من مساء اليوم الجمعة؛ احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بالحديقة الرئيسية بمقر النادي بالجزيرة، بحضور محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة.

وتتضمن الاحتفالية تكريم عدد من أعضاء النادي الأهلي والشخصيات العامة ممن شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة، وكذلك عدد من أسر الشهداء.

كما يتضمن الاحتفال «عرض فيديو» للمكرمين يتحدثون فيه عن دورهم في الحرب والبطولات التي جسدها جنود مصر البواسل.

ويختتم الحفل بفقرة فنية للمطرب محمد الحلو وفرقته الموسيقية، حيث يشدو بعدد من أغانيه.

واطمأنت الإدارة التنفيذية للنادي برئاسة العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي على كافة الاستعدادات الخاصة بالاحتفالية المنتظرة اليوم، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للجان برئاسة محمد يوسف لتخرج الاحتفالية في أفضل صورها، وبما يليق بتلك المناسبة العظيمة، وبما يليق أيضا باسم النادي الأهلي.

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