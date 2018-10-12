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حوادث

12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مخزن حي الهرم.. صور

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 02:54 م
حريق مخزن اشغالات
حريق مخزن اشغالات حي الهرم
ندي حمودة - أحمد مهدي
دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، 12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مخزن إشغالات حي الهرم.

وكان اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، انتقل لمتابعة عمليات إخماد حريق مخزن إشغالات حي الهرم.

وكانت مصادر أمنية، تفاصيل اشتعال النيران داخل مخزن إشغالات حي الهرم، مشيرة إلى أن غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد باشتعال النيران داخل مخزن إشغالات حي الهرم.

وعلي الفور، انتقلت وحدات الدفاع المدني إلى موقع الحريق للسيطرة علي الحريق، وتبين أن النيران اشتعلت في بعض المخلفات وفي اخشاب داخل المخزن وجار السيطرة على النيران وإخمادها.
12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مخزن حي الهرم.. صور
12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مخزن حي الهرم.. صور
12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مخزن حي الهرم.. صور
12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مخزن حي الهرم.. صور
12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مخزن حي الهرم.. صور

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