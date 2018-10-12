آجيرى يلقى محاضرة بـ الفيديو قبل لقاء مصر وسوازيلاند

قرر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر الوطنى إلقاء محاضرة بالفيديو بعد قليل على لاعبي الفراعنة الكبار قبل خوض مباراة سوازيلاند مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد السلام فى إطار الجولة الثالثة بتصفيات أمم أفريقيا في الكاميرون العام القادم.





ومن المقرر أن تتضمن المحاضرة الفنية خطة المباراة الى جانب الوقوف على نقاط القوة والضعف لدى صفوف المنافس فضلا عن توزيع الأدوار للاعبى الفراعنة الكبار خلال اللقاء.



