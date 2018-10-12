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حوادث

في يوم العصا البيضاء.. مديريات الأمن تنظم زيارات لمدارس المكفوفين.. فيديو

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 06:20 م
صدى البلد
محمد صبري - أحمد مهدي
أجرت مديريات امن الفيوم، والمنوفية، والمنيا، وقنا، والدقهلية، وبني سويف زيارات لمدارس المكفوفين (رياض أطفال - ابتدائى - اعدادى - ثانوى) لمشاركتهم فى اليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء، استكمالا لمبادرة كلنا واحد بوزارة الداخلية.

ووزعت وفود المديريات على الطلبة فى الفصول بعض الحلوى والعصائر والبسكويت، وتفقدت فصول الموسيقى والمكتبة ومشاركة الطلبة الموهوبين بالعزف والغناء وتشجيعهم على بذل المزيد من التفوق.

جاء ذلك فى إطار استمرار تفعيل مبادرة "كلنا واحد" بتوجيه من رئيس الجمهورية، التى أطلقتها وزارة الداخلية على مراحل شملت توفير السلع والخضروات بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى إقامة معارض لتوفير مستلزمات المدارس، واتاحة استخراج أوراق الأحوال المدنية.

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