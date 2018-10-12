الخشت: تغيير العقل الدينى ضروري لعملية الإصلاح الاقتصادى..فيديو

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن العقل المصرى فى حاجة إلى إعادة بنائه مرة أخرى حتى تتغير طريقة تفكيره.



وقال الخشت خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن أساس تغيير العقل المصرى يكمن فى تغيير العقل الدينى عند المصريين.



وأضاف الخشت أن تغيير العقل الدينى ضرورى لعملية الإصلاح الاقتصادى، لافتا إلى أن جامعة القاهرة أطلقت الصيف الماضى مشروع الإصلاح الدينى والتنمية الاقتصادية.