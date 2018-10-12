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محمد الخشت: الاستهلاك يسيطر على ثقافة المصريين

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 09:33 م
صدى البلد
أسامة علي
أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن أهم أسباب تراجع الاقتصاد المصري هو سيطرة ثقافة الاستهلاك على العقل المصرى.

وأكد "الخشت" خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقديم الإعلامي حمدى رزق، أن العقل المصرى يركز تفكيره على الاستهلاك أكثر من التركيز على الإنتاج.

وأوضح "الخشت" أن العقل المصرى يؤمن بمعتقد دينى صحيح هو "أن الأرزاق بيد الله" لكن العقل المصرى يترجمه بطريقة خاطئة.

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