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اقتصاد

مديرة صندوق النقد تشارك في مؤتمر سعودي للاستثمار الشهر الجاري

السبت 13/أكتوبر/2018 - 08:39 ص
صدى البلد
رويترز
أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اليوم، السبت، أنها لم تلغ خططها لحضور مؤتمر سعودي للاستثمار هذا الشهر، لكنها ستترقب بشدة أي معلومات جديدة عن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي عما إذا كانت ستحضر المؤتمر بعد انسحاب شركات إعلامية كبيرة ورؤساء شركات، قالت لاجارد "إنه في هذه اللحظة، أنوي عدم تغيير خطتي وسأترقب بشدة المعلومات التي سترد في الأيام القليلة المقبلة".

وأضافت: "تفيد الأنباء بوقوع أمور مفزعة وأنا أشعر بالفزع، لكن عليَّ أن أقوم بعمل صندوق النقد الدولي في شتى أنحاء العالم ومع العديد من الحكومات".

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