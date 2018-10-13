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لميس سلامة تناشد وزارة الثقافة تحويل بيت نجيب محفوظ إلى متحف

السبت 13/أكتوبر/2018 - 10:06 ص
الكاتب الكبير نجيب
الكاتب الكبير نجيب محفوظ
كـريـم الـخـطيب
قالت الإعلامية لميس سلامة، إن الكاتب الكبير نجيب محفوظ سيظل علامة مميزة في التاريخ المصري.

وأضافت «لميس سلامة»، خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن 55 كتابا و35 رواية و223 قصة و19 مجموعة قصصية و 7 مسرحيات و26 نصا سينمائيا، وكل الأعمال تجسد الشخصية المصرية البسيطة التي كانت سبب لوصوله للعالمية وجائزة نوبل.

وأشارت «سلامة» إلى أننا في أشد الحاجة لأشخاص مثل نجيب محفوظ وطه حسين وتوفيق الحكيم وغيرهم من عمالقة الأدب العربي لمواجهة الفكر المتطرف، مناشدة وزارة الثقافة بتحويل بيت نجيب محفوظ بالعجوزة إلى متحف لتحقيق استفادة ثقافية بالشكل الصحيح، خاصة أن المجتمع المصري والعالم الغربي يقدره كثيرا.

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