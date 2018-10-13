لميس سلامة تناشد وزارة الثقافة تحويل بيت نجيب محفوظ إلى متحف

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن الكاتب الكبير نجيب محفوظ سيظل علامة مميزة في التاريخ المصري.





وأضافت «لميس سلامة»، خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن 55 كتابا و35 رواية و223 قصة و19 مجموعة قصصية و 7 مسرحيات و26 نصا سينمائيا، وكل الأعمال تجسد الشخصية المصرية البسيطة التي كانت سبب لوصوله للعالمية وجائزة نوبل.



