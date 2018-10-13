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ثقافة

15 تمثالا من الجرانيت في افتتاح معرض الهجرة والثبات بمركز الهناجر

السبت 13/أكتوبر/2018 - 10:54 م
صدى البلد
طارق موسى
افتتح معرض للفنان على نورى بعنوان "الهجرة والثبات" مساء السبت، بمركز الهناجر للفنون التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك في قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز.

ويستضيف المركز المعرض حتى يوم 20 اكتوبر الجارى، وهو يضم 15 تمثالاً من الجرانيت يجسد حالة الهجرة التى يمر بها الكثير من أبناء الوطن العربي، من أوطانهم إلى مختلف بلاد العالم بسبب الأحداث السياسية ولكن تبقى أرواحهم ثابته على حب أوطانهم وفي حالة اشتياق دائم لها وفي انتظار موعد العودة.

وقد شهد المعرض حضور كوكبة من أصدقاء الفنان على نورى من الفنانين التشكيليين من مصر إلى جانب مجموعة من الهواة وعشاق الفن التشكيلى.

ولد الفنان علي نوري في بغداد عام 1965، وتخرج من كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد، شارك في سمبوزيوم أسوان الدولي 2008 وسمبوزيوم اسطنبول 2010 وسمبوزيوم فينيسيا عام2011، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية من العراق، وأيضا حصل على المركز الثالث في مسابقة إسماعيل الترك .

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