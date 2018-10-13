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تامر الرفاعي: الأسلحة المضبوطة مع الإرهابيين دليل وجود دعم خارجي.. فيديو

السبت 13/أكتوبر/2018 - 11:56 م
المتحدث العسكرى تامر
المتحدث العسكرى تامر الرفاعى
حمزة شعيب
أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة المصرية، أن هناك عمليات رصد لتمويل خارجي للعناصر الإرهابية، والعملية الشاملة سيناء 2018 مستمرة لحين قطع أي طرق إمدادات للإرهابيين، والقضاء على جميع البؤر الإرهابية.

وأضاف "الرفاعي"، خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة" على قناة "مصر الأولى"، أن الأسلحة ووسائل الإتصال والمعدات الفنية المتقدمة التى يتم ضبطها دليل على وجود دعم خارجي للإرهابيين، فضلًا عن وجود بعض العناصر التى تسهل انتقال العناصر الإرهابية من وإلى البلاد لزعزعة استقرار الدولة المصرية.

وناشد جميع المواطنين بكل المحافظات بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة المصرية لدحر الإرهاب، وتجفيف منابعه، وعدم التردد في الإبلاغ عن أي إرهابيين.

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