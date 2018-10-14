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محافظات

السيطرة على حريق بزراعات الهيش بأسوان

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 01:41 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسوان من السيطرة على حريق اندلع فى مجموعة من زراعات الهيش بمدينة أسوان .

وكان مدير أمن أسوان قد تلقى إخطارًا من مدير الحماية المدنية يفيد باندلاع الحريق بزراعات الهيش حيث تم على الفور الدفع بسيارات المطافئ والتى تمكنت من السيطرة على الحريق .

وأكدت التحريات الأولية بأن الحريق شب فى مساحة من زراعات الهيش، وتم انتداب المعمل الجنائى وإدارة البحث لمعرفة سبب الحريق ، فيما لم يسفر الحريق عن أى خسائر بشرية فى الأرواح .

وتم تحرير محضر بالواقعة ، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

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