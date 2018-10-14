نواب يطالبون بعرض قانون الإدارة المحلية على البرلمان فى دور الانعقاد الحالي

طالب عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بخروج مشروع قانون الإدارة المحلية للنور وعرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الرابع الحالي.



جاء ذلك خلال أول اجتماع للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة النائب المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، وذلك بعد تشكيل هيئة مكتب اللجنة الأسبوع قبل الماضي.



وقال النائب بدوي النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "كلنا فريق واحد في اللجنة وسنواصل عملنا بجدية لمناقشة كل الملفات المطروحة لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، ونتعشم أن يصدر قانون الإدارة المحلية ويخرج للنور ويناقش فى الجلسة العامة لإقراره".



وأكد النائب اللواء أحمد سليمان، عضو لجنة الإدارة المحلية، ضرورة أن تواصل اللجنة الزيارات الميدانية للمحافظات لأنها مهمة جدًا للوقوف على احتياجاتها ومشاكلها، قائلا: "كنواب للبحيرة نطالب بزيارة للمحافظة".



وأضاف: "لابد أن يخرج قانون الإدارة المحلية للنور، ولابد أن يتوافق مع الدستور، وهناك بعض المواد فيه قد تحتاج لتعديل أو إعادة النظر فيها".



فيما قال النائب عصام إدريس، عضو اللجنة، إنه يجب تشديد الرقابة والمتابعة في المحليات لمنع الفساد وأي إهدار للمال العام، ولابد من تحقيق اللامركزية.



وطالب "إدريس" بالتوعية الإعلامية عن طريق اللجنة بخصوص قانون الإدارة المحلية، وما بذلته اللجنة بشأنه وتعريف الناس به.