فوز رجل يغرق بجائزة أفضل فيلم في مهرجان الفيلم العربي القصير

فاز الفيلم القصير رجل يغرق للمخرج مهدي فليفل بجائزة أفضل فيلم روائي قصير، في الدورة الـ 14 من مهرجان الفيلم العربي القصير "سينما لكل الناس"، ويأتي ذلك قبل أيام قليلة من مشاركته في أيام فلسطين السينمائية.



ويحكي فيلم رجل يغرق عن لاجئ فلسطيني شاب محاطًا بالمجرمين في شوارع أثينا القاسية، ويواجه سلسلة من التنازلات المحزنة عليه القيام بها إذا كان يأمل في النجاة ليوم آخر في حياة المنفى الموحشة.



رجل يغرق من تأليف وإخراج مهدي فليفل، ومن بطولة عاطف الشافعي، جلال قنيري، منير الخطيب، ربيح السالوس، ثيميوس كوكيوس، وهو من إنتاج Final Cut for Real وNakba Film Works.



ومؤخرًا شارك الفيلم في مهرجان كرامة ببيروت، ومهرجان سينما فلسطين بباريس، كما حصل على تنويه لجنة التحكيم في الدورة الثالثة من مهرجان قابس للسينما بعد حصوله على تنويه خاص بمهرجان إسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.



رجل يغرق ترشح لـجائزة أفضل فيلم بريطاني قصير ضمن جوائز بافتا (BAFTA)، كما فاز بجائزة أفضل فيلم من مهرجان دبي السينمائي الدولي الذي شهد عرضه الأول في العالم العربي ضمن مسابقة المهر القصير، و كان المشاركة العربية الوحيدة في مسابقة الأفلام القصيرة بـمهرجان كان السينمائي الذي شهد عرضه العالمي الأول.



كما شارك في مسابقة الأفلام القصيرة (Short Cuts) بـمهرجان تورونتو السينمائي الدولي، وملبورن السينمائي الدولي وأودنسه السينمائي الدولي، وحصل على جائزة Silver Spike كأفضل فيلم قصير في مهرجان بلد وليد السينمائي بإسبانيا.