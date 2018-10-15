مصر تساند المملكة العربية السعودية.. وتحذر من تسييس قضية جمال خاشقجي .. الملك سلمان يتفق مع أردوغان على تشكيل لجنة لبحث الأمر

الجامعة العربية ترفض التلويح بالعقوبات على السعودية بشأن جمال خاشقجي

إعلامي سعودي: قطر وتركيا وراء إخفاء جمال خاشقجي



شهدت قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي تطورات متسارعة على مدار الساعات خاصة بعد إتفاق الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على تشكيل فريق عمل مشترك، لبحث موضوع اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي، وإعلان مصر مساندتها للمملكة فى جهودها وتشديدها على خطورة استباق التحقيقات وتوجيه الاتهامات جزافًا.



صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن جمهورية مصر العربية تتابع بقلق تداعيات قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



وذكر أن مصر تؤكد أهمية الكشف عن حقيقة ما حدث في إطار تحقيق شفاف، مع التشديد على خطورة استباق التحقيقات وتوجيه الاتهامات جزافًا.



وحذرت مصر من محاولة استغلال هذه القضية سياسيًا إزاء المملكة العربية السعودية بناءً على اتهامات مُرسَلة، كما أكدت مساندتها للمملكة في جهودها ومواقفها للتعامل مع هذا الحدث.



وأجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعرب فيه عن شكره لأردوغان على ترحيبه بمقترح المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك، لبحث موضوع اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي.



وأكد الملك سلمان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - حرص المملكة على علاقتها بشقيقتها تركيا بقدر حرص جمهورية تركيا الشقيقة على ذلك، وأنه لن ينال أحد من صلابة هذه العلاقة.



من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تثمينه للعلاقات الأخوية التاريخية المتميزة، والوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصه على تعزيزها وتطويرها.



على صعيد ذي صلة، وخلال اتصال هاتفي تلقاه العاهل السعودي من الملك حمد بن عيسى ملك البحرين، أكد الملك سلمان أن المملكة ترفض كل ما من شأنه النيل من سمعتها، وعلى حرصها على مواطنيها في كل مكان.



على جانب آخر، أكد مصدر مسئول بالجامعة العربية، أنه من المرفوض تمامًا في إطار العلاقات بين الدول التلويح باستخدام العقوبات الاقتصادية كسياسة أو أداة لتحقيق أهداف سياسية أو أحادي.



جاء ذلك ردًا على أسئلة المحررين الدبلوماسيين المعتمدين لدى الجامعة للتعليق على التصريح الصادر اليوم عن مصدر مسئول بالمملكة العربية السعودية بشأن رفض المملكة لأي تهديدات أو تلويح بفرض عقوبات اقتصادية او استخدام للضغوط السياسية.



وأضاف المصدر، أنه فيما يخص مسألة اختفاء الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، فإن السلطات السعودية كانت قد أعلنت بوضوح تام تعاونها في إطار التحقيقات الجارية في هذا الصدد، الأمر الذي يستلزم عدم الانجرار للتجني على المملكة من خلال توجيه تهديدات إليها أو ممارسة لضغوط عليها.



وأعرب المصدر عن تطلع الجامعة، أن تشهد الفترة القريبة المقبلة جلاء الحقيقة في هذا الصدد بما من شأنه أن يغلق الباب أمام أي تصعيد يمكن أن يؤثر على أمن واستقرار المنطقة، سواء على المستوى السياسي أو المستوى الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار الدور المهم للمملكة العربية السعودية في الحفاظ على الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.



فيما قال الإعلامي السعودي خالد المجرشي، إن تركيا وقطر متورطتان في إخفاء الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.



وتابع المجرشي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «حال افتراض أن السعودية من الممكن أن تصفي أحد معارضيها، هل من المعقول أن تصفي المملكة خاشقجي في قنصليتها»، مؤكدا أن تاريخ السعودية لا يعرف الاغتيالات نهائيا.



وأضاف الإعلامي السعودي "خاشقجي خرج من القنصلية السعودية بتركيا بعد 20 دقيقة بشهادة قناة الجزيرة نفسها"، مشيرا إلى أن هناك 7 كاميرات أمام القنصلية السعودية خاضعة للأمن التركي.



وأعرب المجرشي عن اندهاشه مما تردد حول إجراء خاشقجي مكالمة هاتفية يستغيث خلالها بأحد الأطراف من داخل القنصلية، معلقًا "لا يسمح لأي شخص بدخول السفارة بالهاتف المحمول".



وأكد المجرشي أن المملكة لا تنتهج سياسة الاغتيالات، مشيرا إلى عودة عدد كبير من المعارضين إلى وطنهم.



وقال الإعلامي السعودي خالد المجرشي، إن تركيا وقطر متورطتان في إخفاء الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.



وتابع المجرشي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" حال افتراض أن السعودية من الممكن أن تصفي أحد معارضيها ، هل من المعقول أن تصفي المملكة خاشقجي في قنصليتها"، مؤكدا أن تاريخ السعودية لا يعرف الاغتيالات نهائيا.



وأضاف الإعلامي السعودي "خاشقجي خرج من القنصلية السعودية بتركيا بعد 20 دقيقة بشهادة قناة الجزيرة نفسها"، مشيرا إلى أن هناك 7 كاميرات أمام القنصلية السعودية خاضعة للأمن التركي.



وأعرب المجرشي عن اندهاشه مما تردد حول إجراء خاشقجي مكالمة هاتفية يستغيث خلالها بأحد الأطراف من داخل القنصلية، معلقًا: "لا يسمح لأي شخص بدخول السفارة بالهاتف المحمول".



وأكد المجرشي أن المملكة لا تنتهج سياسة الاغتيالات، مشيرا إلى عودة عدد كبير من المعارضين إلى وطنهم.

