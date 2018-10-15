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فتح معبر نصيب - جابر الحدودي بين سوريا والأردن.. فيديو

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:57 ص
معبر نصيب-جابر الحدودي
معبر نصيب-جابر الحدودي
مي فهمي
فتح الأردن وسوريا، اليوم "الاثنين"، معبر "نصيب - جابر" الحدودي بين البلدين، الذي يعد شريانا حيويا لحركة التجارة بين عمان ودمشق وعبرهما إلى بلدان المنطقة.

وأعلن وزير الداخلية السوري محمد الشعار، والمتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات أمس"الأحد"، أن اللجنة الفنية السورية الأردنية اجتمعت في مركز جابر على الجانب الأردني من الحدود، وجرى الاتفاق على الترتيبات والإجراءات الخاصة لإعادة فتح المعبر بين البلدين اعتبارا من اليوم "الاثنين".

ويعد معبر "جابر - نصيب" بين سوريا والأردن، المعبر الرئيس بين 19 معبرا بريا سوريا، ويصفه البعض أنه الأهم في الشرق الأوسط.

وأغلق المعبر عام 2015، عندما سيطر عليه المسلحون، الأمر الذي أدى إلى قطع طريق عبور رئيسي لمئات الشاحنات يوميا، كانت تنقل البضائع بين تركيا والخليج وبين لبنان والخليج.

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