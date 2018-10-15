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محافظات

رئيس مدينة ههيا: تخصيص قطعة أرض لتجميع القمامة بعيدا عن المناطق السكنية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:09 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تلقى عددا من شكاوى المواطنين بمركز ههيا تفيد بتراكم أكوام القمامة بجوار مستشفى ههيا المركزي مما يضر بصحة المرضى والمواطنين.

ونوه محافظ الشرقية إلى أنه على الفور أصدر تعليمات مشددة لرئيس مركز ههيا ببحث الشكاوى،حيث أفاد اللواء أسامة عادل عايش رئيس مركز ومدينة ههيا بأن منظومة تحسين البيئة بالمركز مقسمة إلى ثلاث ورديات الوردية الأولى تبدأ من الساعة الخامسة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا والثانية تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا حتى السادسة مساء والثالثة تبدأ من السادسة مساء حتى الحادية عشرة مساءً لتجميع القمامة من المنازل،وتقوم سيارات مخصصة بنقلها إلى المقلب العمومي بالخطارة.

وأشار رئيس مركز ومدينة ههيا إلى أنه في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة النظافة وإنشاء نقط وسيطة لتجميع القمامة تمهيدًا لنقلها إلى المقالب العمومية أو المدافن الصحية، ويتم حاليًا دراسة توفير قطعة أرض بديلة بعيده عن المساكن ليتم نقل النقطة الوسيطة لتجميع القمامة والكائنة بجوار سور مستشفى ههيا ( محل الشكوى ) إليها.

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