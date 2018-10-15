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محافظات

مميش يصل بورسعيد لمتابعة الترتيبات النهائية لزيارة رئيس الوزراء

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:07 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
وصل منذ قليل إلى مبنى ديوان عام محافظة بورسعيد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس و رئيس الهيئة الاقتصادية لبحث الترتيبات النهائية لزيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لبورسعيد و التي تبدأ مساء اليوم وتستمر حتى غدٍ. 

ومن المنتظر أن يتفقد رئيس الوزراء غدا عددا من المشروعات على أرض شرق بورسعيد للوقوف على حجم الأعمال بها وكذا أنفاق بورسعيد

ورفعت بورسعيد حالة الاستنفار على كافة المستويات الأمنية و التنفيذية بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لاستقبال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في أول زيارة رسمية للباسلة عقب توليه رئاسة الوزراء يرافقه وزراء التنمية المحلية والصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والاستثمار.

وتقرر أن تبدا الزيارة اليوم بلقاء مساء مع النواب و رجال الأعمال و المستثمرين و غدا يزور مدبولى بعض المواقع و المشاريع ببورسعيد.

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