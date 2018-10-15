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بعد رحيله.. أحمد عبد الوارث انفصل عن سعاد نصر وعانى من الاكتئاب بعد وفاتها.. وهذه حقيقة صلة القرابة بـ عبد الوارث عسر

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 12:07 م
صدى البلد
نورا نبيل
أحمد عبد الوارث في سطور   ..
تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية مع أحمد زكي ونور الشريف
دخل الفن عن طريق الصدفة.. وهذه علاقته بـ عبد الوارث عسر

توفي منذ قليل الفنان أحمد عبد الوارث عن عمر يناهز الـ 71 عامًا ومن المقرر أن يشيع جثمانه بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة.

ورغم أن أحمد عبد الوارث كان قليل الظهور إعلاميًا إلا أنه خلال لقاءاته التلفزيونية النادرة أكد أنه دخل مجال الفن عن طريق الصدفة حيث لم يكتشف موهبته في التمثيل إلا بعد أن أسند له ناظر مدرسته بشكل مفاجئ دورا مهما بإحدى المسرحيات بعد أن أصيب أحد الأبطال بوعكة صحية ومن هنا قرر الإلتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وهو من دفعة نور الشريف وأحمد زكي وعفاف شعيب.

وشارك أحمد عبد الوارث في بطولة عدد كبير من المسلسلات منها بيت القاضي ورحلة المليون والمسافرون وبدأ نشاطه الفني عام 1970.

وتزوج عبد الوارث مرتين؛ الأولى من سعاد نصر وأنجبت منه فيروز وطارق أما المرة الثانية من امرأة من خارج الوسط الفني وأنجبت منه آلاء وميران ولكن علاقته بسعاد نصر ظلت قوية رغم الانفصال.

وتأثر أحمد عبد الوارث بشدة بعد وفاة سعاد نصر وأصيب باكتئاب شديد بعد رحيلها المفاجئ ورغم مرور سنوات طويلة على وفاتها إلا أنه لم يكشف عن أسباب انفصالهما.

ويعتقد الكثير أن أحمد عبد الوارث هو نجل عبد الوارث عسر ولكن هذه المعلومة غير صحيحة ولا يوجد أي صلة قرابة بينهما.

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