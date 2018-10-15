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أخبار العالم

بدء حركة المسافرين في معبر جابر نصيب بين الأردن وسوريا

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:29 م
صدى البلد
أ ش أ
بدأت حركة المسافرين في معبر جابر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا منذ صباح اليوم /الاثنين/ في أعقاب افتتاح الحدود رسميًا بين الجانبين الأردني والسوري.

وشهدت الحدود حركة متواضعة من خلال مغادرة بعض المستثمرين الأردنيين إلى الجانب السوري، معبرين عن ارتياحهم لافتتاح الحدود التي تشكل شريانًا حيويًا للبلدين والدول المجاورة.

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت عن تفاصيل الاتفاق الذي توصلت إليه اللجان الفنية الأردنية السورية؛ بشأن إعادة فتح معبر جابر - نصيب الحدودي مع سوريا اعتبارًا من اليوم.

وقالت -في بيان اليوم- إن الاتفاق تضمن عمل الحدود بكلا الدولتين من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة مساءً، ويسمح للمواطن الأردني بالمغادرة لسوريا بسيارته الخاصة أو مسافر عادي، كما يسمح للشحن الأردني بالمغادرة لسوريا حسب الاتفاقية الأردنية - السورية.

وأضافت الحكومة أنه يسمح للأردني المقيم في سوريا بالدخول للأردن عبر المركز الحدودي، كما يسمح للسوري المقيم بالأردن أو دولة ثالثة بالسفر لسوريا عبر المركز الحدودي، على أن تكون وثائق السفر معه سارية المفعول .

ويشمل الاتفاق السماح للسوري القادم للأردن من سوريا بالدخول بعد حصوله على موافقة أمنية مسبقة، مثلما يسمح للسوري القادم للأردن ترانزيت بالمرور، على أن يكون حاصلًا على إقامة أو تأشيرة للدولة المسافر إليها أو القادم منها.

ويجيز الاتفاق للشحن السوري القادم للأردن بالدخول بعد اتخاذ اجراءات التفتيش المطبقة، كما يسمح للسوري الحاصل على بطاقة مستثمر بالدخول بدون موافقة مسبقة ويسمح له بإدخال سيارته الخاصة.

كما يشمل الاتفاق السماح للسوري بإدخال سيارته الخاصة التي لا تحمل لوحة سورية على أن تكون أوراقها القانونية كاملة وضمن قوانين الجمارك سواء قدوم للأردن أو مرور عبر أراضيه، مثلما يسمح لسائقي السيارات السورية العمومي بالدخول للأردن لنقل المسافرين دون موافقة مسبقة وضمن آلية تم الاتفاق عليها بين إدارة الحدين الأردني والسوري.

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