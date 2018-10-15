نقل زميل محمد صلاح في ليفربول إلى مستشفى بالخرطوم



ويتصدر المنتخب السنغالي المجموعة برصيد سبع نقاط، متفوقًا على مدغشقر صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب، بينما يتذيل المنتخب السوداني جدول ترتيب المجموعة بدون رصيد.

تعرض السنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي لإصابة في يده خلال تدريبات منتخب بلاده اليوم استعدادًا لمواجهة المنتخب السوداني في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019.وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ماني تعرض للإصابة بجرح في يده اليسرى خلال تدريبات السنغال، وتوجه إلى أحد المستشفيات للعلاج.وظهر ماني في إحدى الصور برابط طبي حول يده، وأكدت التقارير الطبية أن إصابته ليست قوية.ويلتقي منتخبا السودان والسنغال في السابعة والنصف مساء غد، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، المقرر إقامتها في الكاميرون.