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محافظات

صدى البلد يرصد لحظة وصول رئيس الوزراء لبورسعيد

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 09:34 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتب محمد الغزاوى و محمود مطاوع
رصد صدى البلد لحظة وصول الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إلى محافظة بورسعيد في أول زيارة رسمية له منذ توليه المنصب.

استقبل مدبولى لحظة وصوله اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمقر الديوان العام للمحافظة قادما من دمياط بعد زيارة لمدينة الأثاث سبقها زيارة لمحافظة الدقهلية منذ صباح اليوم.

وعقد رئيس مجلس الوزراء والمحافظ اجتماعا مغلقا قبل الانتقال إلى قاعة المجلس التنفيذي لحضور اجتماع موسع مع قيادات المحافظة الشعبية والسياسية والتنفيذية.

ومن المنتظر أن يتفقد رئيس الوزراء غدا عددا من المشروعات على أرض شرق بورسعيد للوقوف على حجم الأعمال بها وكذا أنفاق بورسعيد ومستشفى بورسعيد العام وسوق السمك الجديد ومدرسة القناة الإعدادية بنات وغيرها من المنشآت العامة والجديدة داخل المحافظة.

وتعد الزيارة أول زيارة رسمية للدكتور مدبولى لمحافظة بورسعيد والتي زارها كثيرا كوزير للإسكان ونائب لرئيس الوزراء.
صدى البلد يرصد لحظة وصول رئيس الوزراء لبورسعيد
صدى البلد يرصد لحظة وصول رئيس الوزراء لبورسعيد
صدى البلد يرصد لحظة وصول رئيس الوزراء لبورسعيد
صدى البلد يرصد لحظة وصول رئيس الوزراء لبورسعيد

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