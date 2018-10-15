رئيس تتارستان: لدينا أكثر من 2 مليون مسلم

وجه رستم نورجاليفتش مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان الروسية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الاهتمام الكبير له وتخصيص لقاء معه.



وأضاف مينيخانوف في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمتلك الكثير من المعلومات الخاصة بدولتهم، مضيفا أنه ناقش معه فرص التعاون بين البلدين، مؤكدًا أنه يوجد في تتارستان أكثر من 2 مليون مسلم، ولغتهم التتارية وهي اللغة الثانية في روسيا موضحا أن 15% منها بها كلمات عربية معقبا "": جدتي كانت تكتب بالعربية وتقرأ بها.



وأردف "ناقشت مع الرئيس السيسي العلاقات التجارية والاقتصادية، التي لم تصل للمستوى المطلوب بعد، فنحن دولة اقتصادية ولدينا صناعات مختلفة ، وخصوصا الصناعات العسكرية.