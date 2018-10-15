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أخبار العالم

مشاهد مرعبة من إعصار لبان في عمان واليمن.. فيديو

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:40 م
من محافظة المهرة
من محافظة المهرة اليمنية
حسام رضوان
أسفرت العاصفة المدارية "لبان التي ضربت مناطق في سلطنة عمان واليمن، عن مقتل مواطن عماني جرفًا، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف العمانية

وبحسب ما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية، قالت الهيئة إن المواطن فقد في واد بمحافظة ظفار على بعد حوالي 950 كم جنوبي مسقط، حتى عثر عليه ميتا.

وصرح سعيد بن محمد تبوك مدير عام المديرية العامة للطرق والنقل البري بظفار بأن أضرارا بالغة أصابت شبكة الطرق بولاية ضلكوت.

فيما نشر حساب الدفاع المدني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو لعملية إنقاذ ثلاثة أشخاص.




وفي اليمن، أعلن راجح باكريت محافظ المهرة أن المحافظة منكوبة جراء السيول المتدفقة من العاصفة، التي تسببت بخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف باكريت أن الوضع في المحافظة كارثي ويفوق إمكانيات السلطة المحلية المتواضعة، داعيا قوات التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية، إلى تقديم الدعم والمساعدة للمحافظة.

ونشرت قناة "اليمن" مقطع فيديو يوضع شدة العاصفة والسيول التي نتجت عنها.




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