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رياضة

أسود إنجلترا تذل ثيران إسبانيا بثلاثية في عقر دارها.. فيديو وصور

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:13 م
من لقاء اليوم
من لقاء اليوم
حسن العمدة
حقق منتخب إنجلترا فوزا مستحقا على منافسه الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب بينتو فيامارين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

افتتح رحيم سترلينج أهداف المباراة فى الدقيقة 16 لصالح إنجلترا، وأضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني فى الدقيقة 30، وعاد سترلينج ليحرز الهدف الثالث في الدقيقة 38، فيما سجل باكو ألكاسير وسيرجيو راموس هدفي إسبانيا في الدقيقتين 58 و98.

وارتفع رصيد المنتخب الإنجليزي إلى النقطة الرابعة، ليحتل المركز الثاني، فيما تلقى الإسبان الهزيمة الأولى وظلوا في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط.

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