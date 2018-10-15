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رياضة

دجيكو يقود البوسنة للفوز على إيرلندا الشمالية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:31 م
جانب من المباراة
جانب من المباراة
حسن العمدة
قاد إدين دجيكو، منتخب البوسنة والهرسك، للفوز اليوم علي منتخب إيرلندا الشمالية (2-0) بمنافسات المجموعة الثالثة للمستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبي لكرة القدم.

أحرز دجيكو، هدفي المباراة في الدقيقتين (27، 73).

وحقق المنتخب البوسني، فوزه الثالث علي التوالي ليتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما احتل منتخب إيرلندا الشمالية، المركز الثالث (الأخير) بلا نقاط.

واقترب المنتخب الإيرلندي من الهبوط، إلى المستوى الثالث؛ حيث يتنافس مع النمسا التي تمتلك 3 نقاط، ولها مباراة إضافية.

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