دجيكو يقود البوسنة للفوز على إيرلندا الشمالية

قاد إدين دجيكو، منتخب البوسنة والهرسك، للفوز اليوم علي منتخب إيرلندا الشمالية (2-0) بمنافسات المجموعة الثالثة للمستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبي لكرة القدم.



أحرز دجيكو، هدفي المباراة في الدقيقتين (27، 73).



وحقق المنتخب البوسني، فوزه الثالث علي التوالي ليتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما احتل منتخب إيرلندا الشمالية، المركز الثالث (الأخير) بلا نقاط.



واقترب المنتخب الإيرلندي من الهبوط، إلى المستوى الثالث؛ حيث يتنافس مع النمسا التي تمتلك 3 نقاط، ولها مباراة إضافية.