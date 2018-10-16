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أخبار العالم

فرق التحقيق في اختفاء خاشقجي تنتهي من تفتيش القنصلية السعودية باسطنبول

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:29 ص
فريق البحث الجنائي
فريق البحث الجنائي يعاين مقر القنصلية السعودية
رويترز
قال شهود عيان إن الفريقين التركي والسعودي للتحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي غادرا مقر القنصلية السعودية في اسطنبول، في وقت مبكر، صباح اليوم الثلاثاء، بعد عملية تفتيش استمرت تسع ساعات في المبنى.

وكانت القنصلية هي آخر مكان شوهد عنده خاشقجي قبل اختفائه في الثاني من أكتوبر الجاري.

وذكر شاهد أن أربع سيارات للطب الشرعي وقفت خارج القنصلية وحملت عينات من التربة وبابا معدنيا من الحديقة، واشتمل فريق البحث على أحد الكلاب البوليسية.

وفي وقت سابق، قال مصدر دبلوماسي تركي إن فريقا تركيا سعوديا مشتركا سيفتش القنصلية.

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