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حوادث

الجريدة الرسمية: رد الجنسية المصرية لـ 17 شخصًا.. مستند

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:27 ص
اللوء محمود توفيق
اللوء محمود توفيق وزير الداخلية
مصطفى الرماح - محمد العيسوي
نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برد الجنسية المصرية لـ 17 شخصًا والمدرج أسمائهم بالبيان المرفق.


جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
الجريدة الرسمية: رد الجنسية المصرية لـ 17 شخصًا.. مستند
الجريدة الرسمية: رد الجنسية المصرية لـ 17 شخصًا.. مستند

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