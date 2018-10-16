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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال العام يبحث سبل النهوض بشركتي العبوات والجمهورية للأدوية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:07 م
هشام توفيق، وزير
هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام
علياء فوزى
عقد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع الدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والدكتور هشام صفوت الرئيس الجديد لشركة العبوات الدوائية.

وناقش اللقاء احتياجات التطوير وخاصة لخطوط الإنتاج وكذلك المشكلة التسويقية لمنتجات الشركة، حيث تم الاتفاق على إعداد دراسة جدوى للتطوير الفني بالتوازي مع وضع خطة تسويقية جديدة للمنتجات المتعددة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة التصرف في المخزون الراكد والخردة الموجودة لدى الشركة لتحسين موقف السيولة، والعمل على تطوير نظم التكاليف وذلك بالتعاون مع الوزارة من خلال الإعداد لتطبيق نظم معلومات موحدة لكافة الشركات.

وأشار توفيق، إلى قدرات الشركة غير المستغلة والفرصة المتاحة لتسويق عدد من منتجاتها ذات الربحية العالية، حيث كلف الشركة القابضة والإدارة الجديدة لشركة العبوات الدوائية بإجراء إصلاح إداري جذري وتحسين المنظومة التسويقية.

من ناحية أخرى، بحث الوزير الموقف الحالي لمستحقات شركة الجمهورية لتجارة الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والتي تتركز بالشركات الإنتاجية الشقيقة، وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور بدر عنتر رئيس مجلس إدارة شركة الجمهورية للأدوية بحضور رئيس الشركة القابضة للأدوية.

وجه توفيق إدارة الشركة القابضة ببحث البدائل التمويلية وتوفير السيولة للشركات المدينة لشركة الجمهورية لسداد مديونياتها المتراكمة، داعيًا إلى عقد اجتماع عاجل مع رؤساء الشركات الإنتاجية لبحث سبل السداد و جدولة المديونيات ووضع استراتيجية جديدة تضمن تحصيل المستحقات.

كما أكد توفيق على دعم الوزارة لشركة الجمهورية للأدوية بالتنسيق مع وزارة الصحة لإنجاز المهام المنوطة بها في إطار برنامج الشراء الموحد للمستلزمات والأجهزة الطبية.

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