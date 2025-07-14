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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا.. موكوينا مدرباً لمولودية الجزائر

موكوينا
موكوينا
حسن العمدة

أعلن نادي مولولدية الجزائر تعيين الجنوب أفريقي رولاني موكوينا مديراً فنياً للفريق إستعداداً للموسم الجديد.

شوبير يهاجم المرشح المحتمل لتدريب الزمالك: لا يستحق
 

انتقد أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق والإعلامي الحالي، فكرة ترشيح المدرب الجنوب أفريقي رولاني موكوينا لقيادة فريق الزمالك.


وأوضح شوبير في تصريحاته يوم الثلاثاء أن طرح اسم موكوينا لتدريب الزمالك في الأيام الأخيرة يثير تساؤلات، متسائلاً عن الأساس الذي بني عليه هذا الترشيح. وأضاف: "فاز مع فريق صن داونز ببطولة الدوري الأفريقي فقط، وعندما ذهب إلى الوداد المغربي لم يحقق أي نجاحات تذكر."


وأعرب شوبير عن اعتقاده بأن هذا الطرح يأتي في إطار تكتيكات وكلاء اللاعبين التي تتكرر باستمرار، مستبعدًا أن يكون مسؤولو الزمالك يفكرون جديًا في التعاقد مع موكوينا.

نادي مولولدية الجزائر مولولدية الجزائر رولاني موكوينا موكوينا الجنوب أفريقي رولاني موكوينا

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