بعد توليه تدريب مولودية الجزائر.. تاريخ وألقاب رولاني موكوينا

أعلن نادي مولودية الجزائر، اليوم الإثنين، تعاقده مع الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، لتدريب الفريق.

وكتي حساب النادي الجزائري على موقع “فيس بوك”: “رولاني موكوينا مدربا جديدا لعميد الأندية الجزائرية”.

ولم يكشف النادي الجزائري، أي تفاصيل حول التعاقد مع رولاني موكوينا.

مسيرة موكوينا

وسلطت صحيفة “الشروق” الجزائرية، الضوء على مسيرة موكوينا التدريبية، إذ بدأت عام 2014، وقادة عدة أندية محلية أبرزها أورولاندو بايرتس وصن داونز، بينما كان الوداد البيضاوي من بلاد مراكش آخر فريق درّبه ما بين صيف 2024 وأبريل الماضي.

وحقق موكوينا 4 ألقاب خلال مسيرته، هي: دوري جنوب إفريقيا 2022 و2023 و2024 مع صن داونز، ولقب الدوري الإفريقي مع النادي ذاته عام 2023.