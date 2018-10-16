غرفة التجارة فى لوكسمبورج تدعو لضخ استثمارات جديدة فى المشروعات الكبرى بمصر

قالت إديث شتاين، رئيس منطقة الشرق الأوسط فى غرفة التجارة فى لوكسمبورج، إن الغرفة تضم حوالى 90 ألف عضو فى لوكسمبورج، وتمثل 75% من إجمالى العمالة و80% من الناتج المحلى الإجمالى فى لوكسمبورج، مؤكدة حرص الغرفة على تعزيز العلاقات مع مصر، ودعوة المستثمرين بها إلى ضخ استثمارات جديدة فى المشروعات الكبرى فى مصر.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع 20 شركة من كبرى الشركات اللوكسمبورجية، وذلك خلال جولته الأوروبية لترويج لفرص الاستثمار في مصر، والتى تشمل لوكسمبورج وبروكسل.



وقالت كل من ليلى الطويل، رئيس شركة نوبل تكس، ونائلة الطويل، نائبة الرئيس، إن شركتهما تستثمر فى السوق المصرية منذ خمسينات القرن الماضى، فى صناعة الغزل والنسيج، وأعربتا عن رغبتهما فى الاستثمار فى المدن النسيجية التى تعمل عليها الحكومة حاليا.



من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن المنطقة الحرة فى المنيا ستخصص للصناعات النسيجية وستكون مدينة متكاملة تضم جميع المصانع والمنشأت الخاصة بمراحل الصناعات النسيجية، سواء كانت "غزل أو نسيج أو صباغة، أو ملابس جاهزة أو مفروشات"، داعية الشركة إلى استغلال الفرص الاستثمارية فى هذه المنطقة.



فيما قال تيغالا هيرش، نائب رئيس شركة كليرستريم فى لوكسمبورج، إن شركته تعمل فى صناعة خدمات الأوراق المالية، كما تعمل فى عدد من المشروعات الاجتماعية، ولديها رغبة فى التعاون مع مصر والاستثمار بها.



وكشف فؤاد الحاجى، ممثل بنك إنترنشيونال لوكسمبورج، أن البنك يعد أقدم مجموعة مصرفية فى المدينة، ويلعب دورا رئيسيا فى الاقتصاد بها، مؤكدا حرص البنك على تعزيز التعاون مع مصر لتشجيع المستثمرين الأوروبيين على الاستثمار بها.



وفى نهاية اللقاء، دعت الوزيرة، المستثمرين فى لوكسمبورج إلى زيارة مصر والتعرف على فرص الاستثمارية بها، وهو ما رحب به المستثمرون، وتم الاتفاق على زيارة بعثة من الشركات فى لوكسمبورج إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

