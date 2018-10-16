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حوادث

انتقاما من فصلهما.. عاملان ينفذان سطوا مسلحا على كازيون الدقي ويسرقان 24 ألف جنيه

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:46 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
ندى حمودة - أحمد مهدي
انتقم عاملان لفصلهما من سوبر ماركت "كازيون" فقاما بالسطو على فرع منطقة الدقي واستوليا على مبلغ 24 ألف جنيه تحت تهديد الأسلحة.

وتلقى اللواء مدير أمن الجيزة، بلاغا بتعرض سوبر ماركت كازيون فرع الدقي، حيث روى العاملون إلى أنهم فوجئوا بـ 3 ملثمين يقتحمون الفرع، مهددين إياهم بطبنجة وسلاح أبيض واستولوا علي الأموال بالخزينة البالغة 24 الف جنيه وفروا هاربين، تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.

وقاد مفتش مباحث قطاع وسط الجيزة خطة البحث التي اعتمدت احد بنودها علي فحص العمالة الحالية والسابقة حتي توصلت التحريات الي فصل عاملين من الفرع منذ فترة، أفادت التحريات التي أجريت إلى ارتكاب العاملين المفصولين الجريمة مستعينان بصديق ثالث لهما.

وأشارت التحريات أنه عقب فصلهما من العمل قررا الانتقام وسرقة الفرع وقاموا بتهديد العمال به بعد اقتحامه واستولوا علي المبالغ المالية وفروا هاربين حتى نجحت قوة امنية برئاسة المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي والرائد حسام العباسي معاون مباحث الدقي من ضبط المتهمين والمبلغ المسروق، وتحرر محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة للتحقيق.

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