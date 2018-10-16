بني سويف تستقبل شعلة الدورة العربية الثانية للاتحادات النوعية

استقبلت محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، شعلة الدورة الرياضية العربية الثانية للاتحادات النوعية (تماس 2) المقرر إقامتها بمحافظة الوادي الجديد، في الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر الجاري،وذلك في حضور الدكتور عماد البناني وزير الرياضة الأسبق، والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة حاليا، والإعلامي الرياضي أشرف محمود، والأستاذ أحمد سرور مدير عام الشباب والرياضة.



وأناب المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف السكرتير العام عصام العلقامي لحضور فعاليات تسليم وتسلم شعلة الدورة أثناء مرورها ببني سويف من أمام الاستاد الرياضي، والتي يشارك فيها أعضاء الاتحادات النوعية العربية، والهيئات الرياضية في الدول العربية، والطلاب وهيئة التدريس بكليات وأقسام ومعاهد التربية الرياضية العربية، والمدربين والحكام والإداريين واللاعبين والمهتمين بالنشاط الرياضي.



من جانبه أوضح أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الدورة العربية الثانية تتضمن العديد من المنافسات الرياضية في ألعاب القوى، خماسيات كرة القدم، السلة، اليد، الطائرة، تنس الطاولة، كرة السرعة، والسباحة، مضيفا أن الدورة تشمل جوائز على كأس المركز الأول لكل لعبة، ميداليات ذهبية للمركز الأول، و فضية للمركز الثاني، و برونزية للمركز الثالث.