رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل يزور منظمة خريجى الأزهر ويشيد بجهودها

قام د. محمد حسين الزغبي رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل وبرفقته محمد زينهم عابدين رئيس المركز الإسلامي ريو جانيرو بزيارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالقاهرة، التى يرأس مجلس إدارتها د. أحمد الطيب شيخ الأزهر،على هامش مشاركته فى مؤتمر مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم بعنوان"التجديد فى الفتوى بين النظرية والتطبيق".



والتقى د. الزغبي بقيادات المنظمة وزار مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، واطلع على أنشطة المنظمة والفاعليات التى تقوم بها والدورات التى تنظمها لنشر صحيح الدين فى مختلف دول العالم.



من جانبه أكد د. محمد الزغبي على جهود الأزهر الشريف بقيادة د. أحمد الطيب ،ورسالته الوسطية المعتدلة ، خاصة بين أبناء الجاليات الإسلامية في الغرب من خلال نشر المنهج الوسطى المعتدل ومواجهة التطرف والتشدد بكل أنواعه وأشكاله.