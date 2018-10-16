مصر ترأس اجتماع لجنة الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

ترأس الدكتور عبد العظيم طربق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية الإقليمية لمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، اليوم، بحضور الجهات الداعمة والمانحة وشركاء التنمية الى جانب ممثلي الدول المشاركة بالمشروع.



وجاء ذلك على هامش اليوم الثالث لفعاليات أسبوع القاهرة للمياه، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال 14_18من أكتوبر الجاري، والذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري، تحت عنوان الحفاظ على المياه من أجل تحقيق التنمية المستدامة.



ويأتي اجتماع اللجنة التوجيهية الرابع استكمالا للخطوات التي اتخذتها وزارة الموارد المائية والري، ومن المنتظر الانتهاء من المرحلة الأولى لدراسات جدوى المشروع فى شهر ديسمبر المقبل، وسيتم دعم وتمويل المرحلة الثانية من الدراسات فى مطلع 2019، والتي ستمول من بعض البنوك والجهات المانحة.



وتناولت جلسات اللجنة مناقشة نتائج أعمال دراسات المرحلة الأولى، ووضع خطة آلية للتنفيذ والتصميمات المختلفة للمجرى الملاحى وكيفية التغلب على المعوقات الموجودة بالخط من البحر المتوسط حتى فيكتوريا.



جدير بالذكر أن مشروع الممر الملاحي يربط بين فيكتوريا والبحر المتوسط سيلعب دورًا كبيرًا فى زيادة حجم صادرات مصر للخارج، خاصة أن مصر تتجه حاليًا إلى السوق الأفريقية خاصة الدول الحبيسة.

