Huawei Mate 20 Pro يظهر رسميا.. المواصفات والسعر.. فيديو وصور

أطلقت شركة Huawei الصينية أقوى هواتفها لهذا العام Mate 20 Pro رسميًا اليوم فى الحدث الرئيسي للشركة بالعاصمة البريطانية لندن، وهو الـ Flagship الأقوى فى هذه الفئة، مع شاشة كبيرة بدون حواف لتوفير أقوى دقة ممكنة، مع كاميرات ثلاثية محسنة توفر افضل تجربة تصوير.



يأتي Mate 20 Pro بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، كما يمتلك الهاتف شاشة قياسها 6.39 بوصة بدقة AMOLED بتقنية FULL HD، مغطاة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 5؛ لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات، وواجهة EMUI 9.0 الخاصة بهواوى، ومقاوم للماء والأتربة.



ويمتلك Mate 20 Pro معالجا قويا من نوع HiSilicon Kirin 980 ثمانى النواة بقوة 2.6 جيجاهرتز، بمعالج رسوميات Mali-G76 MP10، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعة 128 جيجابايت مع إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي، مع مستشعر بصمات الأصابع التقليدي الذى يأتى فى الواجهة الخلفية للهاتف.







ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا ثلاثية أساسية أسطورية، بدقة 40 ميجابيكسل وأخرى 20 ميجابيكسل و 8 ميجابيكسل مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 24 ميجابيكسل.



ويعمل Mate 20 Pro بأحدث أنظمة أندرويد Android 9.0 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، ويعمل بكابل من نوع microUSB C، مع خاصية الشحن السريع Fast battery charging 4.5V/5A، ويدعم ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 4200 أمبير، ولكنه يختلف عن شقيقه الأصغر Mate 20، أنه بدون فتحة سماعة الرأس التقليدية 3.5 ملليمتر.







ومن المنتظر أن يحصل Mate 20 Pro على تحديث Android 9 Pie الشهر المقبل، كما سيتم طرحه مقابل سعر 1000 يورو، أى ما يعادل 21 ألف جنيه مصري، ويمكن الحصول عليه فى 5 ألوان، الأزرق، الأسود، الأخضر، الروز جولد، توايلايت.

