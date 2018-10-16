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رياضة

المنتخب الأوليمبي يعود إلى القاهرة صباح غد

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 07:31 م
صدى البلد
يسري غازي
تغادر بعثة المنتخب الاوليمبي فجر غد مدينة دبى الإماراتية عائدة للقاهرة، بعد أن أدى المنتخب مباراتين وديتين مع نظيره الإماراتى انتهت الأولى بالتعادل السلبي، ونجح منتخبنا في الفوز خلال المباراة الثانية بهدف أحرزه طاهر محمد.

وأكد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب، أنه "منح اللاعبين راحة اليوم بعد أن قضوا فترة المعسكر فى مقر الإقامة، بخلاف التدريبات اليومية وأداء المباراتين"، مشيرا إلى أن اللعب مع المنتخب الإماراتي كان فرصة كبيرة أمام الجهاز الفنى للدفع بالعناصر التي تنضم لأول مرة لمعسكر المنتخب.

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