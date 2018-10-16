وصلة ردح على تويتر بين ترامب وممثلة إباحية

استغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتصاره بعد فوزه في القضية ضد ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز في دعوى التشهير، ووصفها بأنها لها "وجه حصان"، متعهدا بمقاضاة محاميها الذي وصفه بأنه "محامي درجة ثالثة".



وقال الرئيس الأمريكي، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "إنها لا تعرف شيئا عني، وهي محتالة كبيرة".



ورفض جيمس أوتيرو قاضي المحكمة في لوس أنجلوس دعوى دانييلز على أساس أن ما قاله ترامب عبارة عن "تصريح بلاغي" يأتي في إطار التعديل الدستوري الأول، الذي يحمي حرية التعبير، وأن ما قاله عادة ما يرتبط بالمسار السياسي العام في الولايات المتحدة.



وأمر القاضي الممثلة بدفع الأتعاب القانونية عن القضية لترامب.



وكانت دانييلز قد رفعت دعوى تشهير ضد ترامب، بعد تغريدة له في شهر أبريل الماضي، اتهمها فيها بـ"الكذب"، وأشار فيها إلى عدم صحة ما ذكرته بأنها تلقت تهديدات من قبل شخص مجهول في جراج للسيارات في لاس فيجاس عام 2011، وطالبها بعدم الحديث علنا مرة أخرى عن علاقتها الجنسية المزعومة به في عام 2006.



ولم تصمت دانييلز على تغريدة ترامب، حيث سارعت إلى مهاجمته قائلة إنه كان على علاقة غرامية بها، وإنها إذا كان وجهها يشبه الحصان، فالرئيس يميل إلى الحيوانات، على حد تعبيرها.



ومن جانبه، رد مايكل أفينتني، محامي دانييلز، على ترامب بوصفه بأنه "كاره للنساء مقزز، ويمثل إحراجا للولايات المتحدة"، واتهم الرئيس الأمريكي بالكذب.