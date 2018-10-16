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رياضة

التشكيل الرسمي لودية بلجيكا وهولندا

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:37 م
صدى البلد
أعلن روبيرتو مارتينيز، ورونالد كومان، مدربا بلجيكا وهولندا، على الترتيب، التشكيلة الرسمية التي ستخوض المباراة الودية بينهما اليوم، على ملعب هيسيل ببروكسل.

ويغيب عن تشكيلة الطواحين فيرجيل فان ديك الذي عاد إلى ليفربول، بالإضافة للشاب فرينكي دي يونج الذي يجلس على دكة البدلاء.

ويتسلح منتخب الشياطين الحمر بالثلاثي هازارد وميرتنز ولوكاكو في الهجوم.

وجاءت تشكيلة بلجيكا كالآتي:

مينيوليه، ديناير، بوياتا، ألدرفيريلد، شاذلي، ويتسل، تيليمناس، كاستاجني، هازارد، لوكاكو، ميرتنز.

فيما كانت تشكيلة هولندا كما يلي:

سيليسن، دومفريس، دي ليخت، دي فراي، أكي، فان دي بيك، بليند، ستروتمان، دانجوما، ديباي، بروميس.

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