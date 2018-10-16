محلل سعودي يرد على أكاذيب الجزيرة.. ويكشف آخر تفاصيل أزمة جمال خاشقجي

قال عماد المديفر الكاتب والمحلل السعودي، إن جمال خاشقجي كان معارضا للسعودية أكثر من 20 عاما ولم يحدث معه شيء حتى عاد لصوابه، مؤكدا أن المملكة هي الحضن الدافئ لأبنائها حتى المواطن العاق.



وأضاف «المديفر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن جمال خاشقجي هو الصندوق الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية.



وأوضح الكاتب والمحلل السعودي، أن السعودية حريصة على معرفة حقيقة ما حدث لجمال خاشقجي، ومن مصلحة التنظيم الدولي للإخوان عدم وقوع هذا الصندوق في يد الجهات الأمنية حتى لا يفضحهم ويكشف جرائمهم.



وتساءل: كيف عرف مراسل الجزيرة في تركيا حقيقة مقتل خاشقجي، مؤكدا أن ما ذكرته سي إن إن بشأن خاشقجي غير صحيح، والسعودية تتعامل بشفافية في واقعة خاشقجي دون اي ضغوط سياسية أو غيرها وهي دولة ذات قيم ومبادئ والأخلاق العربية الاصلية.



وأشار إلى أن السعودية حريصة على الكشف عن تفاصيل واقعة خاشقجي، وطالبت بتشكيل لجنة مشتركة بين السعودية وتركيا، والمملكة دعت لمزيد من التعاون ويكون التحقيق على أعلى معدلات الشفافية لمعرفة حقيقة حادثة المواطن السعودي المفقود.



ولفت إلى أنه تم استدعاء مراسل الجزيرة وحديثه عن مقتل جمال خاشقجي بالكذب، أدى إلى معلومات كاذبة دون اي دليل، مطالبا بعدم نشر هذه الأكاذيب ومحاسبة كل من ضلل الرأي العام في واقعة خاشقجي، والمملكة لا تتهاون في معرفة تفاصيل واقعة ابنها الخاشقجي.



ونوه إلى أن العلاقة وطيدة بين الشعب السعودي والنظام ولا أحد يستطيع الوقيعة بينهما، مشددا على أنه لا أحد يستطيع توريط المملكة في اي شيء، لافتا إلى أن النظام القطري يدعم الإرهاب.