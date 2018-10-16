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أخبار البلد

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:35 م
الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف
محمد عبد المنعم
التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، في ثاني أيام زيارة الرئيس للعاصمة الروسية موسكو.

وأجرى الرئيس السيسي مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء الروسي، حيث أعرب الرئيس في مستهل المباحثات عن تقدير مصر لحفاوة الاستقبال الروسي، مشيدًا بعلاقات الصداقة المصرية الروسية الممتدة منذ ٧٥ عاما وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة في السنوات الخمس الأخيرة وهو ما ينعكس على حجم وطبيعة مشروعات التعاون العملاقة التي يضطلع البلدين بتنفيذها حاليًا، ومن بينها إقامة محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، ومشروع إقامة المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، والتي تعد المنطقة الصناعية الروسية الأولى خارج أراضي روسيا، وما تمثله من شراكة جديدة تتخطي مرحلة الاستثمار والتبادل التجاري لتصل إلى مراحل التصنيع المشترك.

وغادر الرئيس السيسى موسكو متجها إلى سوتشي، حيث يعقد مباحثات قمة صباح غد الأربعاء مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وأقام بوتين مأدبة عشاء غير رسمية تكريمًا للرئيس فور وصوله إلى سوتشي، وتم خلالها تبادل وجهات النظر حول أهم ملفات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف
شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف
شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف
شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف
شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف
شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف
شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

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