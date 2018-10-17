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أخبار العالم

الشرطة الألمانية تكشف هوية مختطف رهينة كولونيا: سوري ومسن

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 03:22 ص
صدى البلد
حسن محرم
كشفت السلطات الألمانية، عن هوية مرتكب حادث خطف رهينة ألمانية، في محطة القطارات بمدينة كولونيا، غرب البلاد.

وقالت الشرطة إن مختطف الرهينة، هو لاجئ سوري يبلغ من العمر 55 عاما، مشيرة إلى أنه في حالة غيبوبة؛ لإصابته بعدة رصاصات، بحسب "رويترز".

ووفقا للشرطة، فإن: "هذا اللاجئ كان يعتزم على ما يبدو إشعال النار في أحد مطاعم ماكدونالدز بمحطة القطارات الرئيسية في كولونيا، مستخدما عبوة بنزين كبيرة وعبوات غاز".

وأشارت إلى أنه في حالة نجاحه في ذلك؛ لكان من الممكن أن يتسبب في انفجار ضخم.

وعقب ذلك، احتجز الرجل سيدة كـ"رهينة" داخل صيدلية قريبة من المحطة.

وأفادت الشرطة، بأن شهودا أشاروا إلى أن هذا اللاجئ كان على صلة بتنظيم داعش، على الرغم من عدم العثور على دليل يدعم ذلك.

وردا على سؤال ما إذا كان يعاني من مشكلات نفسية؟؛ قال كلاوس ستيفان بكر، مسئول كبير في شرطة المدينة: "هذا ما بدا يتجلى".

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