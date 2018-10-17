اختطاف عناصر من الحرس الثوري الإيراني على الحدود مع باكستان

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، عن أن معارضين في منطقة بلوش، الواقعة بين باكستان وإيران، اختطفوا عسكريين إيرانيين تابعين للحرس الثوري، قرب الحدود مع باكستان، وجرى نقلهم إلى جهات مجهولة.





وأعلنت قاعدة القدس المكلفة بحماية حدود إيران مع باكستان، عن أن العسكريين اختطفوا من قبل جماعة متشددة، بالتآمر مع متسللين معادين للثورة.





وأوضح الحرس الثوري في بيان أن جماعة متشددة خطفت بعض أفراده عند معسكر حدودي في مدينة ميرجاوة، بإقليم سستان وبلوشستان.





وبدورها، تبنت «جماعة جيش العدل السنية» العملية، وقال متحدث باسمها إن عناصر من الجماعة هاجموا موقعا حدوديا في ميرجاوة، واستولوا على كل أسلحتهم.





وفي حين قال قائد القوات البرية في الحرس الثوري، محمد باكبور، إن «11 عسكريًا خطفوا»؛ ذكرت وكالات رسمية، نقلًا عن مسؤول إيراني لم تسمه، أن عدد العسكريين المفقودين بلغ 14.



