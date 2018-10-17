ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

اختطاف عناصر من الحرس الثوري الإيراني على الحدود مع باكستان

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 06:31 ص
صدى البلد
حسن محرم
كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، عن أن معارضين في منطقة بلوش، الواقعة بين باكستان وإيران، اختطفوا عسكريين إيرانيين تابعين للحرس الثوري، قرب الحدود مع باكستان، وجرى نقلهم إلى جهات مجهولة.

وأعلنت قاعدة القدس المكلفة بحماية حدود إيران مع باكستان، عن أن العسكريين اختطفوا من قبل جماعة متشددة، بالتآمر مع متسللين معادين للثورة.

وأوضح الحرس الثوري في بيان أن جماعة متشددة خطفت بعض أفراده عند معسكر حدودي في مدينة ميرجاوة، بإقليم سستان وبلوشستان. 

وبدورها، تبنت «جماعة جيش العدل السنية» العملية، وقال متحدث باسمها إن عناصر من الجماعة هاجموا موقعا حدوديا في ميرجاوة، واستولوا على كل أسلحتهم.

وفي حين قال قائد القوات البرية في الحرس الثوري، محمد باكبور، إن «11 عسكريًا خطفوا»؛ ذكرت وكالات رسمية، نقلًا عن مسؤول إيراني لم تسمه، أن عدد العسكريين المفقودين بلغ 14. 

وطالبت الخارجية الإيرانية السفير الباكستاني لدى إيران بملاحقة بلاده لمن وصفتهم بـ«الأشرار الإرهابيين» داخل الأراضي الباكستانية، وإطلاق سراح المختطفين.

ترشيحاتنا

هل يصل ثواب الصدقة للميت

تعرف على سر ميول أستراليا للاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل

ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين.. السيليساو يفوز في الوقت القاتل.. فيديو

لماذا أنهى الشيخ الطهطاوي أول قصة حب ليوسف وهبي

اليوم.. منتخب مصر يصل مطار القاهرة قادما من سوازيلاند

ويلز يخطف فوزاً ثميناً من أيرلندا في أمم أوروبا

مي عبدالحميد: 17 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري لـ 200 ألف مستفيد من المليون وحدة

حسام مغازي: القوى الناعمة مهمة في المؤتمرات الدولية عن سد النهضة

الرئيس السيسي يدعو السياح الروس في سوتشي لزيارة منتجعات مصر

أسامة نبيه: مقارنة 3 مباريات لأجيري بمشوار جهاز كوبر ظالمة.. فيديو

صورة تجمع الرئيس السيسي وبوتين أثناء تناول العشاء فى سوتشى

يوتيوب يعود للعمل من جديد بعد عطل فني.. والشركة تعتذر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

فيديو

يوهانسن: منظومة تطوير التعليم طموحة ومبشرة بالخير
متحدث الوزراء يكشف سبب اهتمام مدبولي بملف الصحة في بورسعيد.. فيديو
رشوان: أي دولة تطمح لدور استراتيجي بالمنطقة يجب أن تتعامل مع مصر
هولندا تتعادل مع بلجيكا إيجابيا في مباراة ودية.. فيديو
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين.. السيليساو يفوز في الوقت القاتل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟