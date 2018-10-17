شريف إسماعيل يسلم الرئيس التشادي رسالة خاصة من السيسي

بدأ المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية زيارة رسمية لجمهورية تشاد تستغرق يومين، وذلك فى إطار حرص القيادة المصرية على توطيد علاقاتها مع أشقائها الأفارقة.





ويلتقى شريف إسماعيل الذي يقوم بالزيارة كمبعوث خاص للرئيس عبد الفتاح السيسى، الرئيس التشادي حيث يسلمه رسالة خاصة من الرئيس السيسى تتناول سبل دعم التعاون بين البلدين وبحث بعض قضايا القارة الأفريقية حيث تأتى الزيارة تزامنا مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى فى دورته القادمة ٢٠١٩.





وكان في استقبال مساعد الرئيس لدى وصوله إنجامينا أشتا صالح دامانى Achta Saleh Damane سكرتيرة الدولة للشئون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولى.





كما التقى فى بداية زيارته بوكار ميتشل Boukar Michel وزير البترول والنفط التشادي، حيث عرض الوزير التشادي التحديات التي تواجهها بلاده في مجالي البترول والطاقة، لاسيما نقص الكوادر المؤهلة والمعدات والتقنيات الحديثة، مثنيًا على الجهود المصرية لدعم تشاد في هذا القطاع ومعربًا عن تطلعه لزيارة مصر قريبًا لتعزيز أوصار التعاون في مجالى البترول والطاقة.





من جانبه، استعرض المهندس شريف إسماعيل القدرات المصرية بشكل عام في مجال البترول، وحرص مصر على تعزيز آفاق التعاون مع دولة تشاد الشقيقة فى كافة المجالات وفى مقدمتها البترول والطاقة مشيرا الى ما تمتلكه مصر من خبرات واسعة في هذا المجال.



