مشاكل عائلية .. العثور على طفل شبرا المتغيب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة صاحب الحساب بشأن تغيب أحد الأشخاص بالقاهرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 14الجارى تبلغ لقسم شرطة الساحل بالقاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بتغيب نجلها (طالب سن 17 عام- مقيم بذات الدائرة) حال خروجه من مسكنهما للهو بدراجته الهوائية.

بإجراء التحريات أمكن تحديد مكان تواجد المتغيب بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبسؤاله قرر بقيامه بترك مسكنه لوجود خلافات عائلية مع أهليته.. وتم توقيع الكشف الطبى عليه بإحدى المستشفيات للإطمئنان على حالته الصحية، وتسليمه لأهليته عقب أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايته.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.