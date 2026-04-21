خلاف على ملكية شقة.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي عامل على شخص بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من شخص لقيامه بالتعدى على زوجها بالضرب وإحداث إصابته بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث مدينة نصر بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (أحد الأشخاص "مصاب بكسر بالقدم") طرف ثان : (عامل "له معلومات جنائية") مقيمان بدائرة القسم ، لخلافات بينهما حول ملكية إحدى الشقق السكنية الكائنة بالعقار محل سكنهما تبادلا خلالها التعدى على بعضهما بالضرب بإستخدام "عصى خشبية" كانت بحوزة الثانى ما أدى لحدوث الإصابة المنوه عنها.

أمكن ضبط الطرف الثانى، وبحوزته الأداة المستخدمة فى التعدى وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.