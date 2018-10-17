الرئيس السيسي عبر تويتر:ناقشت مع بوتين موضوعات مهمة وتبادلنا الرؤى

كتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، تدوينة على تويتر، أعرب فيها عن سعادته البالغة بزيارة روسيا ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك وفق ما ذكرته فضائية اكسترا نيوز في نبأ عاجل لها.





وقال في تدوينته "سعادتي بالغة بلقاء صديقي الزعيم الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي، وناقشت مع الرئيس بوتين موضوعات مهمة وتبادلنا الرؤى حول الملفات الإقليمية والدولية".



