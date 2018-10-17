القاهرة.. حكايات وراء تعددية أسمائها قبل اسمها الحالى

حين بنى الفاطميون القاهرة سموها باسمها الحالى "قاهرة"، ولكن هذا الاسم وراءه أسباب متعددة، منها أنها سميت على اسم قبة في قصور الفاطمي، والبعض يقول إنها سميت نسبة إلى الكوكب القاهر والمعروف باسم كوكب المريخ.



لكن المنطقية في الأحداث التاريخية هي أن جوهر الصقلي سمى المدينة في أول الأمر المنصورية تيمنا باسم مدينة المنصورية التي أنشأها خارج القيروان المنصور بالله والد المعز لدين الله، واستمر هذا الاسم حتى قدم المعز إلى مصر فأطلق عليها القاهرة، وذلك بعد مرور أربع سنوات على تأسيسها.

وسماها قاهرة نسبةً لرسالته إلى المعز حين قال لجوهر أثناء توجهه إلى فتح مصر: "لتنزلن خرائب بن طولون وتبنين مدينة تقهر الدنيا".

وكانت النواة الحقيقية لتأسيس القاهرة عندما بعث الخليفة الفاطمي المعز لدين الله بقائد جيوشه جوهر الصقلي إلى مصر ليستولى على السلطة وينفصل بها عن الدولة العباسية.

وصل جوهر في 17 شعبان 358 هـ / 968 م، فاتجه في نفس الليلة إلى الصحراء القريبة من تلال المقطم واختار مكان العاصمة الجديدة ونصب خيامه، ومن المرجح تاريخيا أن جوهر اختار هذا الموقع لاعتبارات عسكرية، وقد أطلق جوهر على العاصمة الجديدة اسم "المنصورية" نسبة إلى الخليفة المنصور الفاطمي والد الخليفة المعز، تكريما لذكراه وظلت تعرف بهذا الاسم حتى وصول الخليفة الذي غير اسمها إلى "القاهرة المعزية".

قبل وضع أساس القاهرة، أتى جوهر بالعرافين المغاربة، كما تروي جيهان مأمون في كتابها "همسات مصرية.. جولة عبر الماضي"، وطلب منهم أن يختاروا توقيتا يكون طالعه سعيدا لرمي الأساس، وأحاط المدينة بقوائم خشبية، ووضع بين كل عمود وآخر حبالا تتدلى منها أجراس، لتدق كلها في وقت واحد عندما يعطى العرافون الإشارة المتفق عليها.





وقف العرافون يتشاورون ويحسبون حساباتهم الفلكية، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان، فقد وقف غراب فوق أحد الحبال فدقت الأجراس وظن العمال أنها الإشارة المتفق عليها فقاموا برمي الأساس، وتصادف أن ظهر في السماء في هذا التوقيت كوكب المريخ الذي يطلق عليه "قاهر الفلك"، ولذلك سميت القاهرة.

اختار جوهر موقع المدينة الجديدة إلى الشمال من العواصم الثلاثة السابقة وأحاطها بسور سميك، واتخذت المدينة شكلا مستطيلا، ويوجد في كل ضلع من أضلاع السور بابان، ولم يكن مسموحا للعامة بدخولها إلا بإذن خاص، فكانت أقرب إلى الحصون منها إلى المدن.

وصل المعز إلى القاهرة بعد أربع سنوات في قافلة ضخمة، وأحضر معه رفات آبائه وأجداده وأنشأ لهم مدفنا وأطلق عليه تربة الزعفران – مكان خان الخليلي حاليا – وأعجب بالمدينة الجديدة أشد الإعجاب لكنه عاب بعدها عن النيل.