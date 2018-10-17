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محافظات

مد العمل بالحملة القومية لتحصين رؤوس الماشية بالمنيا إلى نوفمبر

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:16 ص
صدى البلد
أيمن رياض
قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إنه تم مد العمل بالحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خمسة عشر يومًا لتنتهي بذلك أعمال التحصين بداية نوفمبر المقبل.

وأضاف مدير المديرية، في بيان، الأربعاء، أن اللجان البيطرية تواصل عملها خلال الحملة بجميع قرى المحافظة لحين الوصول إلى المستهدف من عمليات تحصين وترقيم وتسجيل الماشية حفاظًا على الثروة الحيوانية.

من جانبه وجه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بتوفير كل الدعم وتسخير كافة إمكانيات المحافظة لإتمام أعمال التحصين على أكمل وجه والإسهام في القضاء على الأمراض الوبائية والمستوطنة من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان.

وناشد مدير المديرية جميع المربين بالتعاون مع حملات التحصين للحفاظ على ثرواتهم الحيوانية مشيرًا إلى أن هناك عقوبات رادعة للمربين الممتنعين عن تقديم حيواناتهم للتحصين والترقيم والتسجيل لمواجهة الأمراض الوبائية.

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